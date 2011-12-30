Азаров не вбачає політичних мотивів з боку росіян

Росія у ході переговорів з Україною щодо перегляду газових контрактів 2009 року не висуває ніяких політичних вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у програмі “Іспит для влади” на Першому національному телеканалі.

"Ніякої політики в цій справі російські керівники перед нами не ставлять і не бачать", – заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, також М.АЗАРОВ сьогодні заявив, що газові угоди 2009 року не відповідають рівню стратегічного партнерства між Україною і Російською Федерацією.

Крім того, сьогодні під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook він заявив, що Україна готова розглядати газову суперечку з Росією в Міжнародному арбітражі, якщо двосторонні переговори не приведуть до зниження ціни на газ.