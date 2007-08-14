Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Найбільші шанси потрапити до Верховної Ради України 6-го скликання мають Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок “Наша Україна – Народна самооборона” та Комуністична партія України. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія” з 27 липня по 7 серпня 2007 р., передані УНІАН.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на момент опитування, за Партію регіонів проголосували б 32,1% опитаних, за БЮТ - 16,8%, за Блок НУНС – 14,9%, за КПУ – 4,0%. Певні шанси подолати 3-відсотковий бар’єр також мають Народна партія (Блок Володимира Литвина) 2,4% та СПУ-2%.

Серед респондентів, які мають намір підтримати на виборах певну партію, тільки дві третини (67,5%) твердо впевнені у своєму виборі. Водночас майже третина (27,4%) таких респондентів не виключають, що вони можуть ще змінити свою думку і проголосувати за іншу партію або блок. (Не визначилися з відповіддю – 5,1%).

Прихильники (електорат) різних партій висловлюють різну впевненість щодо свого кінцевого вибору. Так, серед прихильників Партії регіонів частка тих, хто налаштований проголосувати тільки за дану партію, становить 74,1%, серед прихильників БЮТ – 71,3%, серед прихильників Блоку НУНС – 66,2%, серед прихильників КПУ – 62,3%, серед прихильників Народної партії – 55,1%, серед прихильників СПУ – 50,0%.

Крім того, за даними опитування, жоден з ймовірних форматів парламентської коаліції не знаходить підтримки більшості населення. До перспективи створення коаліції у складі Партії регіонів, КПУ та СПУ скоріше позитивно ставиться 38,2% опитаних, а скоріше негативно – 47,5%. (Ще 14,3% респондентів не визначилися з відповіддю). До можливості створення коаліції у складі Блоку НУНС та БЮТ скоріше позитивно ставиться 36,5% опитаних, а скоріше негативно – 51,3%. (Не визначилися з відповіддю – 12,2%).

Як зазначається у результатах опитування, у масовій свідомості домінує негативне ставлення до самої можливості співпраці у майбутньому парламенті „біло-блакитних” та „помаранчевих” політичних сил. До перспективи створення коаліції у складі Партії регіонів та Блоку НУНС скоріше позитивно ставиться 15,1% опитаних, а скоріше негативно – 66,2%. (Ще 18,7% респондентів не визначилися з відповіддю). До можливості створення коаліції у складі Партії регіонів та БЮТ скоріше позитивно ставиться 9,3% опитаних, а скоріше негативно – 69,5%. (Не визначилися з відповіддю – 21,2%).

Якби найближчим часом відбулися президентські вибори, то до другого туру вийшли б Віктор ЯНУКОВИЧ –32% та Юлія ТИМОШЕНКО-15,4%.

Якби до другого туру президентських виборів вийшли Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ, то найбільші шанси перемогти мав би В.ЯНУКОВИЧ – за нього проголосували б 42,4% опитаних, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 31,1%.

Загалом було опитано 2017 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.