Суд зобов`язав ЦВК зареєструвати списки БЮТ

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію повторно розглянути питання щодо реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до списку БЮТ, та зареєструвати цих кандидатів для участі у позачергових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні суду.

Представник БЮТ у суді Володимир ПИЛИПЕНКО зазначив, що відповідно до рішення, суд визнав бездіяльність ЦВК щодо реєстрації кандидатів від БЮТ неправомірною. Суд зобов’язав ЦВК не пізніше наступного дня внести до порядку денного, розглянути це питання і зареєструвати список кандидатів у народні депутати від БЮТ.

Таким чином, за його словами, суд повністю задовольнив скаргу блоку Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому В.ПИЛИПЕНКО додав, що у ЦВК є два дні для того, щоб оскаржити таке рішення суду в апеляційній інстанції.

На думку представника БЮТ, за логікою речей ЦВК має звернутися до Апеляційного суду, оскільки відмова комісії звернутися до апеляційної інстанції має прямим наслідком подання до Генпрокуратури щодо різного застосування законодавства стосовно різних політичних сил.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК на засіданні 10 серпня не прийняла рішення про реєстрацію чи відмову у реєстрації кандидатів у народні депутати від блоку Юлії Тимошенко. Як заявляють члени ЦВК від коаліції, проблема полягає в тому, що у виборчому списку БЮТ не зазначено адреси місця проживання жодного кандидата у народні депутати.

11 серпня Блок Юлії Тимошенко звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва щодо бездіяльності Центральної виборчої комісії у питанні реєстрації БЮТ для участі у дострокових парламентських виборах.