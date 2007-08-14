У Житомирській облраді ”складна” політична ситуація

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО заявляє, що у Житомирській облраді склалася "складна" політична ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, характеризуючи на їхнє прохання політичну ситуацію у Житомирській обласній раді напередодні сесії облради, запланованої на 16 серпня.

"У нас склалася складна ситуація в обласній раді, коли ми маємо на цей момент не 95 депутатів обласної ради, а 109, - зазначив губернатор. – Де, з одного боку, з’їздом БЮТ 9 депутатів позбавлені депутатських повноважень згідно з законом, а 9 нових за списком отримали тимчасові посвідчення".

При цьому Ю.ПАВЛЕНКО відзначив, що "і ті дев’ять депутатів, і наступні себе вважають депутатами облради".

"Така ж сама ситуація із п’ятьма депутатами фракції "Наша Україна", - повідомив губернатор.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що вирішення цього питання - за межею компетенції обласної держадміністрації, зазначивши, що "дивні дії з порушенням закону здійснюються обласною ТВК, яка перевищує свої повноваження". Водночас Ю.ПАВЛЕНКО не уточнив, про що саме йдеться.

При цьому він закликав керівництво облради забезпечити проведення сесії 16 серпня та спрогнозував можливий розвиток політичних подій в області.

"На жаль, політичні баталії вплинули на роботу сесії облради, яка перестала працювати конструктивно", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.