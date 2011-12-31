Кравчук: усі кивають на Президента, але я знаю, що не все так просто

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК переконаний, що Європейський суд з прав людини ухвалить стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО демократичне рішення.

Таку думку він висловив в інтерв’ю 5-у каналу в п’ятницю.

«На мою думку Європейський суд ухвалить по відношенню до неї демократичне рішення», - сказав він. В той же час, екс-президент наголосив, що Україна має поставитися до будь-якого рішення Євросуду з повагою. При цьому Л.КРАВЧУК зауважив, що в справедливість нашої судової системи він не вірить. «Я не вірю, що наша судова система може щось змінити і може довести, що вона керується цінностями гуманізму, не забуваючи по букву Закону», - наголосив Л.КРАВЧУК.

В той же час він зауважив, що в новому році всім гілкам влади варто було б зібратися, аби обговорити комплекс існуючих проблем та знайти шлях їх вирішення.

«Варто було б зібратися під якимось куполом Верховній Раді, Президенту, правоохоронним органам, судам і подумати. Не про ТИМОШЕНКО, а подумати як нам забезпечити верховенство права, демократію, права людини, як нам забезпечити прийняття законів та виконувати їх», - сказав він. Л.КРАВЧУК зауважив, що нині дуже багато людей звинувачують в усьому Президента. «Зараз всі кивають на Президента, але я як людина, яка була президентом, знаю що не все так просто», - додав Л.КРАВЧУК.