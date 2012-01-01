У міліції заявляють, що не вривалися в готельний номер депутата

Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м.Києві спростовує повідомлення ЗМІ з посиланням на прес-службу партії «Батьківщина» про те, що в ніч з 31 грудня на 1 січня, близько 00.30, приблизно п`ятеро осіб у формі працівників міліції увірвалися до номеру готелю "Козацький", де разом з друзями святкував Новий рік народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м.Києві, у зазначений час двоє громадян, які позиціонують себе, як симпатики однієї з політичних сил, без погодження своїх дій з адміністрацією готелю, перебуваючи в одному з номерів, на свій розсуд, застосували прилад проекції лазерних променів.

«Жодного відношення до осіб, які працюють у Верховній Раді України ці громадяни не мають», - запевнили в міліції і наголосили, що використання подібного пристрою з порушеннями правил безпеки (у даному випадку небезпечний кут проекції променя) може призвести до серйозного травмування органів зору людини.

«Саме у цей момент на Майдані незалежності зібралися близько двох десятків тисяч громадян, щоб відсвяткувати зустріч Нового року. З огляду на реальну загрозу здоров’ю людей, працівники охорони готелю намагалися припинити дії цих громадян. Вичерпавши всі можливі засоби, охоронці звернулися за допомогою до міліції», - повідомили в ВЗГ.

«Коли наряд міліції прибув за викликом, громадяни самостійно відчинили двері номера та припинили роботу проектора. Проте поводили себе зухвало, погрожували працівникам міліції. У цей момент жодного народного депутата України у номері не було. Нардеп приїхав набагато пізніше», - запевнили в столичному главку.

Тому заяву А.ПАВЛОВСЬКОГО про те, що міліція нібито силою відчиняла двері у номер, де той святкував Новий рік, в міліцейському главку назвали «грубою провокацією, спрямованою лише на привернення уваги до власної особи або певної політичної сили».

«З огляду на їх поведінку, відносно порушників у присутності понятих складено адміністративні протоколи за ст.185 КУпАП та прийняті зобов’язання явки до суду. Жодного громадянина міліція не затримувала», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявив, що міліціонери спочатку вибили двері номера ногами, після чого без будь-яких пояснень увірвались до номера та вирвали з розеток всі електроприлади.

За його словами, представники міліції ніяк не реагували на його депутатське посвідчення та на попередження, що такі дії суперечать чинному законодавству та Конституції.

"Це грубе втручання у моє приватне життя. Такий новорічний "подарунок" ще довго не забуду ні я, ні мої друзі", - заявив депутат.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ повідомив, що у зв`язку з інцидентом готує відповідне звернення до Генеральної прокуратури та МВС з приводу порушення закону "Про статус народного депутата".