Газпром має ”достатньо аргументів” для підвищення ціни на газ для України

Підвищення ціни на російський газ для України диктує ринок, заявив заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв.

"У нашому контракті, який ми підписали, ціна була узгоджена на перше півріччя 2006 року. Кінець першого півріччя не за горами, і сторони, згідно з умовами контракту, обговорюватимуть ціну на подальший період", - сказав Медведєв у відповідь на прохання журналістів прокоментувати інформацію про можливе підвищення ціни на газ для України.

"Оскільки ринок газу мінявся у бік підвищення на початку року, було зрозуміло, що і ціна повинна змінитися у бік підвищення", - підкреслив заступник голови правління Газпрому.

За його словами, у компанії "достатньо аргументів для підвищення ціни".

РІА "Новости"