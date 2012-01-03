Азаров не ризикує говорити про суттєве покращення життя людей

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ констатує, що про суттєве покращення життя людей ще говорити не можна.

Про це він сказав, вітаючи колектив Секретаріату Кабінету міністрів з новорічними та різдвяними святами, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Я задоволений тим, як уряд проводить свою соціальну політику. Ми робимо все що лише можливо», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, ще не можна говорити про суттєве покращення життя людей, бо уряду доводилося боротися з надзвичайно глибокою кризою. Але, вважає прем’єр, уже зараз можна констатувати, що країна вийшла на стабільний шлях розвитку, і це є важливим результатом роботи Кабінету міністрів. Про це, зокрема, свідчить зростання купівельної спроможності громадян, додав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр наголосив, що у країні спостерігається зростання соціальних виплат, які уряд може гарантувати та забезпечити за рахунок зростання економіки. Але, в той же час, за його словами, якби уряду не довелося колосальні кошти спрямовувати на погашення державних боргів, то соціальні гарантії українців зростали би більшими темпами. До того ж значні суми знімаються з казначейських рахунків щодо задоволення судових позовів з виплати великих пенсій і компенсацій чорнобильцям, додав М.АЗАРОВ.

Він переконаний, що 2012 рік буде успішнішим, ніж попередній. «2012 рік буде ключовим в плані розвитку. Ми знову матимемо основу для розвитку», - зазначив глава уряду.