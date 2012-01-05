Філарет: Українці об’єднаються, коли викинуть «отаманщину» зі свого життя

Українці об’єднаються, коли викинуть «отаманщину» зі свого життя.

Про це сказав глава Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Філарет в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, на зауваження про те, що українців завжди намагалися ділити: по берегах Дніпра, за політичними вподобанням, релігійними переконаннями тощо, і на запитання «Який Ваш рецепт для об’єднання нашого народу?» глава УПЦ КП зазначив: «Рецепт для об’єднання – відмова від самолюбства, від служіння собі, своїм власним інтересам. Об’єднує тільки любов. Любов об’єднує чоловіка і дружину, дітей і батьків, друзів. Так само любов об’єднує весь народ. Чим більше буде любові в нас один до одного, тим міцніше буде сім’я і суспільство, і сама держава».

Як зазначив глава УПЦ КП: «Чому українці роз’єднуються? Подивіться хоча б на часи Гетьманщини. З’являлися то один гетьман, то другий гетьман, то один отаман, то другий отаман. Кожному хотілося не підпорядковуватися начальнику, а самому бути начальником. Але ж не буває так, що всі керують! Якщо ми оцю “отаманщину” викинемо зі свого життя, тоді ми об’єднаємося».

За словами Патріарха Філарета, «у церкві відбувається те саме. Чому церква розділилася на Західну і Східну? Причина одна – владолюбство. І одних, і других. І зараз в Україні розділення церковне є тому, що владолюбство Москви не дозволяє українському народу мати свою єдину церкву. Але ж згадайте, вони теж були в подібному положенні! Коли утворилося Московське князівство, вони ж розділили Київську митрополію і відокремилися від нас, створили Московську митрополію. Чому? Тому що стали окремим князівством. А чому вони тепер, коли український народ отримав свою незалежну державу, не хочуть, щоб він мав свою церкву? Причина – владолюбство. Але проти цього треба боротися».

У переддень Різдва Христового патріарх Філарет побажав українському народу, «щоби Господь був милостивий до наших неправд, до наших гріхів. Щоби допоміг нам зміцнити нашу державу, відмовитися від егоїзму і стати на шлях правди. Бажаю кожному християнину пам’ятати про свої обов’язки перед Богом і ближніми. Бажаю кожному бути членом Церкви Христової не тільки по імені, але і самим життям, тобто не тільки називатися християнином, а дійсно ним бути, виконуючи заповіді Божі. І бажаю всім здоров’я і довголіття для того, щоби творити добрі справи».

«Що таке Різдво? Це пришестя Сина Божого в світ. Він стає людиною. З’єднується з людством. Тому і в колядках співається: “Ой радуйся, земле, Син Божий народився”. Це значить, що з нами, з людьми, Бог. А якщо з нами Бог, то ми можемо перемогти всяке зло. Бо хто може перемогти Бога? Без Бога нічого не звершується. Бо все з Його волі або з Його попущення. І якщо не попустить Бог, то і диявол не може спокушати. Що б не було тяжкого в нашому житті, ми все переможемо, бо з нами Бог», - сказав Патріарх Філарет.

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