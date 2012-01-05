Філарет: Українці об’єднаються, коли викинуть «отаманщину» зі свого життя
"У церкві відбувається те саме"
Українці об’єднаються, коли викинуть «отаманщину» зі свого життя.
Про це сказав глава Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Філарет в інтерв’ю УНІАН.
Зокрема, на зауваження про те, що українців завжди намагалися ділити: по берегах Дніпра, за політичними вподобанням, релігійними переконаннями тощо, і на запитання «Який Ваш рецепт для об’єднання нашого народу?» глава УПЦ КП зазначив: «Рецепт для об’єднання – відмова від самолюбства, від служіння собі, своїм власним інтересам. Об’єднує тільки любов. Любов об’єднує чоловіка і дружину, дітей і батьків, друзів. Так само любов об’єднує весь народ. Чим більше буде любові в нас один до одного, тим міцніше буде сім’я і суспільство, і сама держава».
Як зазначив глава УПЦ КП: «Чому українці роз’єднуються? Подивіться хоча б на часи Гетьманщини. З’являлися то один гетьман, то другий гетьман, то один отаман, то другий отаман. Кожному хотілося не підпорядковуватися начальнику, а самому бути начальником. Але ж не буває так, що всі керують! Якщо ми оцю “отаманщину” викинемо зі свого життя, тоді ми об’єднаємося».
За словами Патріарха Філарета, «у церкві відбувається те саме. Чому церква розділилася на Західну і Східну? Причина одна – владолюбство. І одних, і других. І зараз в Україні розділення церковне є тому, що владолюбство Москви не дозволяє українському народу мати свою єдину церкву. Але ж згадайте, вони теж були в подібному положенні! Коли утворилося Московське князівство, вони ж розділили Київську митрополію і відокремилися від нас, створили Московську митрополію. Чому? Тому що стали окремим князівством. А чому вони тепер, коли український народ отримав свою незалежну державу, не хочуть, щоб він мав свою церкву? Причина – владолюбство. Але проти цього треба боротися».
У переддень Різдва Христового патріарх Філарет побажав українському народу, «щоби Господь був милостивий до наших неправд, до наших гріхів. Щоби допоміг нам зміцнити нашу державу, відмовитися від егоїзму і стати на шлях правди. Бажаю кожному християнину пам’ятати про свої обов’язки перед Богом і ближніми. Бажаю кожному бути членом Церкви Христової не тільки по імені, але і самим життям, тобто не тільки називатися християнином, а дійсно ним бути, виконуючи заповіді Божі. І бажаю всім здоров’я і довголіття для того, щоби творити добрі справи».
«Що таке Різдво? Це пришестя Сина Божого в світ. Він стає людиною. З’єднується з людством. Тому і в колядках співається: “Ой радуйся, земле, Син Божий народився”. Це значить, що з нами, з людьми, Бог. А якщо з нами Бог, то ми можемо перемогти всяке зло. Бо хто може перемогти Бога? Без Бога нічого не звершується. Бо все з Його волі або з Його попущення. І якщо не попустить Бог, то і диявол не може спокушати. Що б не було тяжкого в нашому житті, ми все переможемо, бо з нами Бог», - сказав Патріарх Філарет.
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