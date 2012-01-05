Тюремники запевняють, що Тимошенко етапували законно

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО було етаповано до колонії на законних підставах, згідно з рішенням суду.

Про це йдеться у повідомленні Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається у повідомленні, "вирок Печерського районного суду м. Києва, яким ТИМОШЕНКО Ю.В. визнано винною у вчиненні злочину і призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі згідно з ухвалою Апеляційного суду м. Києва, 23 грудня 2011 року набрав законної сили".

Таким чином, йдеться у повідомленні, Печерський райсуд видав розпорядження про виконання вироку, яке надіслав до Київського слідчого ізолятора.

"Відповідно до ст. 87 Кримінально-виконавчого кодексу України, особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше десятиденного строку з набрання вироком законної сили", - зауважили у пенітенціарній службі.

Водночас у повідомленні вказано, що "слідчий у кримінальній справі, де Ю.ТИМОШЕНКО обрано запобіжний захід тримання під вартою, повідомив адміністрацію СІЗО про відсутність необхідності тримання засудженої у Київському слідчому ізоляторі".

"Таким чином, етапування ТИМОШЕНКО Ю.В. 30 грудня 2011 року із Київського СІЗО до колонії здійснено відповідно до чинного законодавства в межах установленого законом строку", - наголосили у прес-службі, додавши, що загалом упродовж тижня напередодні Нового року з Київського слідчого ізолятора до установ виконання покарань в установленому законом порядку етаповано усіх 209 засуджених до позбавлення волі, вироки щодо яких набули законної сили.