Янукович зустріне Різдво в Почаївській лаврі
10:42, 06 січня 2012Політика
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Акредитація - в Тернополі
У суботу, 7 січня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у різдвяному богослужінні у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації Тернопільської ОДА до 16.00 6 січня за тел.: (0352) 43-11-05.
Захід транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України.
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