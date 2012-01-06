Янукович зустріне Різдво в Почаївській лаврі

У суботу, 7 січня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у різдвяному богослужінні у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитацію представників ЗМІ проводить Головне управління з питань внутрішньої політики, національностей, релігій, преси та інформації Тернопільської ОДА до 16.00 6 січня за тел.: (0352) 43-11-05.

Захід транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України.