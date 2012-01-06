Доньці Тимошенко дозволили відвідувати маму двічі на тиждень

Євгенія ТИМОШЕНКО заявляє, що стан здоров`я її матері Юлії ТИМОШЕНКО погіршується через постійне освітлення камери, у якій вона утримується у Качанівській виправній колонії №54 у Харкові.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це її донька заявила після першого побачення з матір’ю 5 січня.

За словами Є.ТИМОШЕНКО, зустрічі з мамою в Качанівській жіночій виправній колонії проходять в окремій кімнаті для побачень.

"Мені дозволили відвідувати маму два рази на тиждень, тому в будь-які дні я буду вибиратися, але це дуже мало", - сказала Є.ТИМОШЕНКО

За її словами, в кімнаті для побачень встановлено ліжко. "Мама лежить, не встає, їй боляче сидіти. Вона весь час лежала, поки ми спілкувалися", - додала вона.

Є.ТИМОШЕНКО також повідомила, що стан здоров`я її матері погіршується через постійне освітлення камери.

"Через те що постійно горить світло, її стан погіршується. Ми будемо боротися, щоб припинили порушувати її права. Включене світло - це проти всіх правил ставлення до людини", - підкреслила Є.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.