У МВС не чули про наміри чоловіка Тимошенко шукати притулку

Міністерство внутрішніх справ України не має інформації про те, що чоловік екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО попросив політичний притулок у Чехії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Віталій ЗАХАРЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я такою інформацією не володію», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні чеська газета Pravo з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ Чехії написала, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО попросив політичного притулку у Чехії.

Газета відзначає, що звернення про отримання притулку О.ТИМОШЕНКО подав наприкінці 2011 року.

У партії «Батьківщина» пояснили, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО був вимушений виїхати з України та звернутися до уряду Чехії з проханням про політичний притулок у зв’язку з посиленим тиском на лідера опозиції через її родину.

«Цей крок з боку Олександра ТИМОШЕНКА є відповіддю на аморальні спроби тиснути та катувати Юлію ТИМОШЕНКО через переслідування її близьких та рідних. Так, не зламавши лідера партії «Батьківщина» ні судами, ні в’язницями, ні знущаннями та подвійними арештами, режим, незаконно відновивши вже закриті Верховним Судом кримінальні справи 15-річної давнини, почав переслідувати рідних та близьких екс-прем’єр-міністра», - заявили в партії.

«ЯНУКОВИЧ пішов найбруднішим шляхом: зламати Юлію ТИМОШЕНКО через тиск на членів її родини. Рішення про пошук політичного притулку зумовлене бажанням позбавити режим додаткових важелів тиску на лідера партії «Батьківщина», - підкреслили в «Батьківщині».