Янукович: Різдво єднає та примирює нас

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав українців з Різдвом Христовим.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Радість народження Сина Божого сповнює наші серця теплом та надією. Різдво єднає та примирює нас. Адже сьогодні Спаситель несе світло добра і любові до кожної оселі», - наголошує Президент.

В.ЯНУКОВИЧ побажав усім радісних, веселих свят.

«Нехай ваші рідні та близькі будуть здоровими та щасливими. А у кожному домі панує мир, достаток та злагода. Многая і благая літа Україні та Українському народові! Христос народився! Славімо Його!», - підкреслив Президент.