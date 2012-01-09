Чоловік Тимошенко має в Чехії елітний будинок та бізнес

Чоловік Юлії Тимошенко Олександр, який отримав політичний притулок у Чехії, не нова людина в цій країні, з`ясувала ТСН.

12 років тому він придбав будинок в елітному мікрорайоні під назвою Лідіче, що підтвердили його сусіди.

Окрім власної приватної оселі Тимошенко має у Чехії ще й бізнес-інтерес.

Згідно з реєстром юридичних осіб Чехії фірма Олександра Тимошенко International Industrial Projects зареєстрована в одній із квартир будинку в місті Усті над Лабем, що за сто кілометрів від Праги. За документами компанія займається торгівельними операціями, але наразі її двері зачинені.

Одним із співвласників фірми Тимошенко є чех Властіміл Прокеш, який проживає у селі Велке Брежно. Знімальна група ТСН спробувала зустрітися з ним й обговорити його спільні фінансові справи з Олександром Тимошенко, але Прокеш відмовив.

Політичний притулок, який Олександр Тимошенко із легкістю отримав у Чехії, може суттєво погіршити українсько-чеські відносини.

Нагадаємо, що Україна та Чехія вже перебували на межі дипломатичної кризи після того, як притулок тут отримав екс-міністр уряду Тимошенко Богдан Данилишин. Тоді з України були вислані два дипломати, а стосунки поліпшилися лише після нещодавнього візиту прем`єр-міністра Миколи Азарова.

Однак наразі українська сторона ще не дала свою оцінку вчинку Олександра Тимошенко.

Сам Тимошенко готується дати велику прес-конференцію, де і пояснить свої мотиви