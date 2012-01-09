Опозиція: цього тижня влада спробує ухвалити два небезпечні законопроекти

Цього тижня фракції більшості спробують ухвалити два небезпечні законопроекти. Про це заявив заступник голови фракції НУНС Тарас Стецьків, передає Радіо "Свобода".

«Це закони, які фактично загрожують українському суверенітету. Перше – це урядовий закон про дозвіл на приватизацію газотранспортної системи і підземних сховищ газу. Друге – ухвалення у другому читанні закону про ринок земель, який дозволяє продати, мабуть, останній після газотранспортної системи український актив», - сказав нунсівець.

Схожої думки про наміри парламентської більшості дотримується і депутат-бютівець Андрій Павловський. За його словами, земельний і газовий законопроекти будуть «другою, після Севастополя, здачею національних інтересів». З огляду на це опозиціонери планують протидіяти цим планам більшості.

У свою чергу заступник голови фракції Партії регіонів Володимир Зубанов не виключає можливості розгляду цих питань, але вважає більш імовірним, що земельний законопроект розглядатиметься пізніше.

«Можливо, уряд підготує законопроект, що дозволить реорганізувати «Нафтогаз». Зараз це обговорюється. Дійсно, є ж відповідна вимога Європейської хартії енергетичної. Треба, щоб уряд мав відповідні важелі», – зазначив Володимир Зубанов.

Також Зубанов не виключає, що перед виборами знову може повторитися ситуація, коли провладні та опозиційні фракції голосуватимуть в унісон.

«Будуть ратифікації та соціальні закони. Бо перед виборами не тільки опозиція хоче показати свою роботу, але й влада хоче показати, що вона досягла якихось успіхів», – вважає Володимир Зубанов.

Депутат-бютівець Андрій Павловський не виключає можливості спільного голосування, якщо парламентська більшість перед виборами вирішить відновити соціальні закони, дія яких була скасована під час ухвалення держбюджету на цей рік.

Парламентські вибори мають відбутися цього року в останню неділю жовтня.