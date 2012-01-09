Екс-посол Чехії: за притулок Тимошенку мститимуться, як колись за Данилишина

Екс-посол Чехії в Україні Павел МАША вважає, що надання політичного притулку Олександру ТИМОШЕНКУ позначиться на українсько-чеських відносинах, насамперед економічних, як це було у випадку з екс-міністром економіки України Богданом Данилишиним.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю Deutsche Welle.

«За тої урядницько-бюрократичної сваволі, яка панує в Україні, чеським підприємцям, які зацікавлені в тих чи інших державних замовленнях, обов’язково встромлятимуть палиці в колеса. Мститимуться, як мстилися за політичний притулок Богдану ДАНИЛИШИНУ», - зазначив П.МАША.

На запитання, які підстави мало міністерство внутрішніх справ для того, щоб надати політичний притулок О.ТИМОШЕНКУ, екс-посол відповів: «За моїми спостереженнями, в міністерстві внутрішніх справ існує два угруповання: так звані «прагматики» і так звані «ідеалісти». Перші, коли йдеться про такі делікатні справи, як політичний притулок, виходять з економічних інтересів, а другі – більше дбають про імідж Чехії як традиційної захисниці прав людини. У випадку з Олександром Тимошенком перемогли «ідеалісти», до яких, між іншим, належить і міністр Ян КУБІЦА».

З приводу деяких заяв, що О.ТИМОШЕНКО хоче сховати в Чехії капітали свої дружини, дипломат назвав це нісенітницею.

«Нісенітниця! Така заява позбавлена логіки. А крім того, за деякою інформацією, думка залишитися в Чехії з’явилася в Олександра ТИМОШЕНКА ще перед засудженням його дружини. Якщо говорити про мотиви його поведінки, то я маю більшу довіру до джерел партії «Батьківщина», ніж до урядових», - зауважив екс-посол Чехії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, чоловік екс-прем’єра України Олександр ТИМОШЕНКО повідомив про отримання ним політичного притулку в Чехії та подачу в Празі документів на реєстрацію Міжнародної громадської організації «Батьківщина».