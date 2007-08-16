Сьогодні Герман буде захищати свою честь у суді

Печерський районний суд розглянув позов Ганни Герман і дав «добро» на попереднє судове засідання, яке відбудеться сьогодні в 12:00.

Позов «Про захист честі, гідності, ділової репутації і відшкодування морального збитку» Ганна Миколаївна Герман подала у зв`язку із статтею від 22 травня 2007 року в суспільно-політичній газеті «Вечерние Вести» (№077 (1776) «Як я став жертвою демагогів».

Річ у тому, що в статті її автор Ігор Ткаленко написав: «Я легкомысленно считал, что вопрос "Пані Ганю, що ви робите в цій банді?" должен вызвать у нее прилив краски к лицу и потупление взора. То есть она должна была покраснеть и потупить взор. Это же как стыдно ей, националистке, попасть в такую украиноненавистическую компанию»(цитата дослівна, мовою оригіналу).

Герман стверджує, що інформація є неправдивою, а її розповсюдження - це навмисна дія, щоб зганьбити її честь, гідність і ділову репутацію.

Зі свого боку Ганна Герман заявила, що підставою для її позову до Ігоря Ткаленко стали твердження журналіста, що депутат отримала квартиру за державний рахунок. В той же час, ставши депутатом, стверджує Герман, вона відмовилася від всіх пільг народного депутата. У тому числі і від квартири. Відповідну заяву зареєстровано в регламентному комітеті Верховної Ради.

Також Герман стверджує, що про час проведення судового засідання її не повідомили. І тому в залі суду вона не може бути присутня.