Азарова закидали листами: «Мене звуть Вася, візьміть мене на роботу»

Прем`єр-міністра Миколу Азарова "закидали листами" сотні людей, які шукають роботу. В уряді порадили не забувати, що претенденти на державну службу повинні мати вищу освіту, повідомляє ТСН.

"На пошту Прем`єр-міністра прийшло кілька сотень листів, але лише до кількох із них були прикріплені резюме. В основному люди писали щось, а-ля: "Мене звуть Вася, мені 20 років, візьміть мене на роботу". Ясна річ, такі прохання залишилися без відповіді", - написала на сторінці Азарова у Facebook головний спеціаліст в департаменті інформації Кабінету міністрів Світлана Прядко.

У зв`язку з цим вона звернулася до всіх претендентів з проханням окрім короткої інформації про себе надсилати і прикріплені резюме.

"При цьому, не забувайте, що держслужба припускає наявність вищої освіти", - наголосила Прядко.

Нагадаємо, під час одного з он-лайн діалогів перед новорічними святами Азаров запропонував людям, які шукають роботу, надсилати інформацію про себе на його пошту (pm1@kmu.gov.ua), щоб відомості були внесені до держреєстру. І за наявності відповідних вакансій люди могли б отримати роботу.