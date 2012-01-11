Герман - Тимошенко: жінки в нашому віці часом втрачають свідомість

Екс-прем`єр Юлія Тимошенко повинна спокійніше ставитися до того, що знаходиться у в’язниці.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу, коментуючи стан здоровя Тимошенко, яка перебуває у колонії.

"Бачите, жінки в нашому віці часом втрачають свідомість. Я сама втрачала її у прямому ефірі одного з каналів. Так буває. І після цього теж лікарі казали, що зі мною все в порядку", - зазначила вона

"Хоча, мені дуже шкода, що з Юлією Володимирівною таке трапилося. На жаль, в’язниця не курорт… Мені шкода Юлію Володимирівну, я бажаю їй здоров`я і бажаю, щоб їй надавали всіляку допомогу. Але вона повинна спокійніше до цього всього ставитися і сприймати те, що є. В`язниця вона є в’язниця. В`язниця - це не Баден-Баден", - додала радник президента.

Як відомо, у вівторок перший заступник глави партії "Батьківщина" Олександр Турчинов заявив, що Тимошенко 6 січня знепритомніла приблизно на 2 години після вживання ліків від гострого респіраторного захворювання.

Українська правда