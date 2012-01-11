Бойко: Україна сподівається, що Росія піде на компроміс

Україна сподівається на компроміс Російської Федерації у питанні скорочення обсягів закупівель російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 11 січня, заявив журналістам у Кабінеті міністрів міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«Переговори з Російською Федерацією продовжуються. Є питання, в яких ми дійшли компромісу, є невирішені питання. Переговори триватимуть стільки, скільки необхідно, щоб знайти прийнятну для нашої національної економіки модель», - сказав Ю.БОЙКО.

Він нагадав, що з 1 січня Україна скорочує обсяги закупівель російського газу, і в 2012 році вони становитимуть 27 млрд. кубічних метрів. «Ми купуватимемо стільки газу, скільки потрібно економіці. Якщо у наших партнерів будуть питання, вони можуть їх вирішити цивілізованим способом», - зазначив міністр.