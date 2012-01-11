Каськів вважає, що абсолютно законно «сидить на двох стільцях»

Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ вважає, що він абсолютно законно зберігає мандат народного депутата України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КАСЬКІВ заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Я абсолютно законно поки що його зберігаю. Ви знаєте, є відповідні рішення (Вищого адміністративного суду – УНІАН)», - сказав В.КАСЬКІВ.

При цьому він відзначив, що мандат народного депутата дозволяє йому голосувати на підтримку законопроектів, які підтримуються Держагентством, яке він очолює.

«Він (мандат – УНІАН) є дуже ефективним інструментом для того, щоб реалізовувати перелік законів і, насамперед, ключовим є закон про індустріальні парки», - сказав він.

При цьому він відзначив, що відвідує засідання Верховної Ради

«Ви можете це подивитися (відвідування – УНІАН) за реєстрацією. Мені за це не соромно», - сказав В.КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звернувся до Вищого адміністративного суду з позовом щодо дострокового припинення повноважень депутата В.КАСЬКІВ.

В.ЛИТВИН мотивував свої вимоги тим, що 23 листопада 2007 року В.КАСЬКІВ склав присягу депутата і реалізував ці повноваження на постійній основі.

При цьому указом № 1176 від 23 грудня 2010 року його було призначено на посаду голови Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами, а згідно із законодавством депутати не можуть мати іншого представницького мандата або перебувати на державній службі.

31 березня Вищий адмінсуд відмовив у задоволенні позовних вимог В.ЛИТВИНА, таким чином зберігши депутатські повноваження В.КАСЬКІВА. Колегія суддів дійшла висновку, що В.КАСЬКІВ не приступив до виконання функціональних обов`язків голови Держнацпроекту і не можна вважати, що він перебуває на державній службі, оскільки зазначене агентство не функціонує, а реорганізацію попередніх держагентств (на основі яких повинен бути створений Держнацпроект) ще не закінчено і вони продовжують функціонувати.