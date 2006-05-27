Ющенко звільнив ще 26 голів райдержадміністрацій
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми розпорядженнями від 26 травня звільнив 26 голів районних державних адміністрацій.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, зокрема,
Сергія ОМЕЛЬЯНЕНКА звільнено з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області,
Леоніда ДІДЕНКА звільнено з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,
Володимира ЛИТВИНА звільнено з посади голови Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області,
Леоніда ГУДОЖНИКА звільнено з посади голови Юр`ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,
Сергія КОРНІЄВСЬКОГО звільнено з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,
Сергія ОЗНОБКІНА звільнено з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області,
Олексія БІЛОВОЛА звільнено з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області,
Віктора МОРГУНА звільнено з посади голови Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області,
Дмитра КОЛЕСНИКА звільнено з посади голови Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області,
Григорія ДОМНЕНКА звільнено з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,
Миколу ТІМІНА звільнено з посади голови Нижньогірської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим,
Юрія ГАРБУЗА звільнено з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області,
Сергія БРАЖЕНКА звільнено з посади голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області,
Анатолія ХАВИЛА звільнено з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області,
Лазаря ПАЛАДІЯ звільнено з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області,
Віктора ГАЛУЩИНСЬКОГО звільнено з посади голови Червоноармійської районної державної адміністрації Житомирської області,
Володимира САМУСЯ звільнено з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області,
Миколу КОНОВСЬКОГО звільнено з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області,
Миколу КОВАЛЕНКА звільнено з посади голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області,
Віктора КРЮКОВА звільнено з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області,
Наталю КОЖУХАРЕНКО звільнено з посади голови Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області,
Ореста ВАСИЛИШИНА звільнено з посади голови Турійської районної державної адміністрації Волинської області,
Івана ЧЕПЕСЮКА звільнено з посади голови Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області,
Ярослава ЖИГАНА звільнено з посади голови Воловецької районної державної адміністрації Закарпатської області,
Миколу ГАПИЧА звільнено з посади голови Добропільської районної державної адміністрації Донецької області,
Золтана ЛЕНД`ЄЛА звільнено з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Тексти розпоряджень розміщено на офіційному сайті глави держави.