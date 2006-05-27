Ющенко звільнив ще 26 голів райдержадміністрацій

15:52, 27 травня 2006
Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми розпорядженнями від 26 травня звільнив 26 голів районних державних адміністрацій.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, зокрема,

Сергія ОМЕЛЬЯНЕНКА звільнено з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області,

Леоніда ДІДЕНКА звільнено з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,

Володимира ЛИТВИНА звільнено з посади голови Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області,

Леоніда ГУДОЖНИКА звільнено з посади голови Юр`ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,

Сергія КОРНІЄВСЬКОГО звільнено з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,

Сергія ОЗНОБКІНА звільнено з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області,

Олексія БІЛОВОЛА звільнено з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області,

Віктора МОРГУНА звільнено з посади голови Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області,

Дмитра КОЛЕСНИКА звільнено з посади голови Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області,

Григорія ДОМНЕНКА звільнено з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області,

Миколу ТІМІНА звільнено з посади голови Нижньогірської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим,

Юрія ГАРБУЗА звільнено з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області,

Сергія БРАЖЕНКА звільнено з посади голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області,

Анатолія ХАВИЛА звільнено з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області,

Лазаря ПАЛАДІЯ звільнено з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області,

Віктора ГАЛУЩИНСЬКОГО звільнено з посади голови Червоноармійської районної державної адміністрації Житомирської області,

Володимира САМУСЯ звільнено з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області,

Миколу КОНОВСЬКОГО звільнено з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області,

Миколу КОВАЛЕНКА звільнено з посади голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області,

Віктора КРЮКОВА звільнено з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області,

Наталю КОЖУХАРЕНКО звільнено з посади голови Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області,

Ореста ВАСИЛИШИНА звільнено з посади голови Турійської районної державної адміністрації Волинської області,

Івана ЧЕПЕСЮКА звільнено з посади голови Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області,

Ярослава ЖИГАНА звільнено з посади голови Воловецької районної державної адміністрації Закарпатської області,

Миколу ГАПИЧА звільнено з посади голови Добропільської районної державної адміністрації Донецької області,

Золтана ЛЕНД`ЄЛА звільнено з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Тексти розпоряджень розміщено на офіційному сайті глави держави.

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