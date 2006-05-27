Ющенко звільнив ще 26 голів райдержадміністрацій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми розпорядженнями від 26 травня звільнив 26 голів районних державних адміністрацій. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, зокрема, Сергія ОМЕЛЬЯНЕНКА звільнено з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Леоніда ДІДЕНКА звільнено з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Володимира ЛИТВИНА звільнено з посади голови Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області, Леоніда ГУДОЖНИКА звільнено з посади голови Юр`ївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Сергія КОРНІЄВСЬКОГО звільнено з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Сергія ОЗНОБКІНА звільнено з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області, Олексія БІЛОВОЛА звільнено з посади голови Роменської районної державної адміністрації Сумської області, Віктора МОРГУНА звільнено з посади голови Городищенської районної державної адміністрації Черкаської області, Дмитра КОЛЕСНИКА звільнено з посади голови Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області, Григорія ДОМНЕНКА звільнено з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, Миколу ТІМІНА звільнено з посади голови Нижньогірської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим, Юрія ГАРБУЗА звільнено з посади голови Марківської районної державної адміністрації Луганської області, Сергія БРАЖЕНКА звільнено з посади голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області, Анатолія ХАВИЛА звільнено з посади голови Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області, Лазаря ПАЛАДІЯ звільнено з посади голови Сторожинецької районної державної адміністрації Чернівецької області, Віктора ГАЛУЩИНСЬКОГО звільнено з посади голови Червоноармійської районної державної адміністрації Житомирської області, Володимира САМУСЯ звільнено з посади голови Андрушівської районної державної адміністрації Житомирської області, Миколу КОНОВСЬКОГО звільнено з посади голови Балтської районної державної адміністрації Одеської області, Миколу КОВАЛЕНКА звільнено з посади голови Недригайлівської районної державної адміністрації Сумської області, Віктора КРЮКОВА звільнено з посади голови Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Наталю КОЖУХАРЕНКО звільнено з посади голови Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області, Ореста ВАСИЛИШИНА звільнено з посади голови Турійської районної державної адміністрації Волинської області, Івана ЧЕПЕСЮКА звільнено з посади голови Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області, Ярослава ЖИГАНА звільнено з посади голови Воловецької районної державної адміністрації Закарпатської області, Миколу ГАПИЧА звільнено з посади голови Добропільської районної державної адміністрації Донецької області, Золтана ЛЕНД`ЄЛА звільнено з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Тексти розпоряджень розміщено на офіційному сайті глави держави.

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