Януковичу надіслали слуховий апарат

Жителі Рівненщини надіслали до Києва, на адресу Адміністрації президента України – вул. Банкову, 11 цифровий слуховий апарат «SiemensDigitrimAm 111» із підсиленням до 90 Дб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської міської організації Української Народної Партії, апарат надіслали для президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

На думку жителів Рівненщини, він допоможе гаранту Конституції краще «почути всіх».

Гроші на апарат краяни наколядували під час Різдвяних свят.

У такий спосіб мешканці Рівненщини хочуть нагадати В.ЯНУКОВИЧУ про обіцянки, які він давав перед президентськими виборами.