Янукович запевняє, що на Алтаї не зустрічався з керівництвом РФ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що під час своєї післяопераційної реабілітації на Алтаї не зустрічався з керівниками Російської держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам у Харкові.

«Під час лікування в Алтаї я ні з ким не зустрічався - ні з уряду Росії, ні з керівництва Росії. У мене було лише 5 днів часу, і я займався тільки реабілітацією. До речі успішно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоні (Іспанія) після медичного обстеження провели оперативне лікування колінного суглоба.

На початку серпня В.ЯНУКОВИЧ провів на Алтаї післяопераційний курс реабілітації з використанням методів нетрадиційної медицини.