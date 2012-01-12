На Януковича подали до суду за скасування Дня Свободи

Керівник Рівненської обласної організації Української народної партії Світлана НІКОЛИНА подала позов проти Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за скасування Дня Свободи.

Як повідомляє “Україна молода” (№5 від 12 січня), з відповідною заявою вона звернулася до Вищого адміністративного суду.

С.НІКОЛИНА вимагає визнати незаконним указ В. ЯНУКОВИЧА, яким скасовується святкування 22 листопада Дня Свободи.

«Ми направили звернення до суду і очікуємо, що здоровий глузд переможе, - зазначила С.НІКОЛИНА - Об’єднання Дня свободи з Днем Соборності вже є само по собі нелогічним тільки тому, що кожна дата має свою передісторію. І якщо В.ЯНУКОВИЧ забув Помаранчеву революцію, то треба йому нагадати. Такі укази лише сприятимуть новій хвилі обурення людей, що, врешті, підштовхне українців до ще одного соціального вибуху. Українців контролювати неможливо ані указами, ані скасуванням визначних для них дат. Чим більше буде таких заборон, тим швидше це призведе до ще одного народного невдоволення чи навіть повторення Майдану».

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ «Про відзначення в Україні деяких пам`ятних дат та професійних свят», згідно з яким 22 січня визначено як День Соборності та Свободи України.

Досі День Свободи відзначався в Україні 22 листопада. Це свято було встановлено «…з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей».