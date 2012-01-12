Кличко знає, як вигравати у продуктових наборів від влади

Лідер партії УДАР, депутат Київради Віталій КЛИЧКО закликає усі опозиційні партії укласти угоду про співпрацю та взаємодопомогу на парламентських виборах, що мають відбутися у жовтні цього року.

Про це В.КЛИЧКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ми пропонуємо усім опозиційним силам підписати угоду про взаємну співпрацю та взаємодопомогу на виборах, про спільні критерії висунення кандидатів, створення спільної більшості у новій Верховній Раді України", - сказав В.КЛИЧКО.

За його словами, лише за умови об`єднання опозиційних сил можна буде протистояти фальсифікаціям та зловживанням, до яких готується влада.

Лідер партії УДАР пропонує на кожному мажоритарному окрузі висунути від опозиції єдиного кандидата, якого визначати не за домовленостями, а через проведення так званих праймеріз. "Виграти у продуктових наборів від влади зможуть лише дуже авторитетні люди, яких підтримують не тільки представники опозиції. Вирішувати, хто буде кандидатом від опозиції, повинні не вожді у кулуарах, а тільки виборці", - переконаний він.

В.КЛИЧКО також пропонує опозиційним силам відмовитися від боротьби між собою. "Кожне слово, сказане опозиційними політиками проти колег - це допомога нинішній владі, а ми сьогодні кожного дня від деяких партнерів чуємо, що все вирішено, округи поділені, до Верховної Ради проходять три партії", - пояснив лідер партії УДАР.

За його словами, відповідну угоду буде запропоновано підписати партіям "Батьківщина", "Народна самооборона", «Громадянська позиція», ВО "Свобода" та іншим партіям, які входять до Комітету опору диктатурі (УНІАН: у листопаді 2011 року партія «Громадянська позиція» Анатолія ГРИЦЕНКА вийшла із Комітету опору диктатурі).

"Ми закликаємо долучитися до цієї угоди всі партії, які сповідують європейські демократичні цінності", - зазначив він.

"Ми передаємо цю угоду також Юлії ТИМОШЕНКО та Юрію ЛУЦЕНКУ, тому що впевнені, що ці політики повинні брати участь у виборах до Верховної Ради", - повідомив В.КЛИЧКО.