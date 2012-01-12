Шевченко: Бондаренко сподівається до виборів покерувати комітетом

Партія регіонів має намір перед виборами узурпувати Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат, голова цього комітету Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція "БЮТ-Батьківщина").

За його словами, ситуація щодо звільнення його з посади голови комітету пов’язана з «персональними амбіціями першої заступниці голови комітету (йдеться про члена фракції Партії регіонів Олену БОНДАРЕНКО – УНІАН), яка сподівається до виборів покерувати комітетом».

А.ШЕВЧЕНКО наголосив, що також владу «не влаштовує позиція, яку займає комітет». «Ми завжди були трибуною, коли йшлося про свободу слова, а перед виборами такий комітет точно не потрібний», - переконаний він.

Як зауважив А.ШЕВЧЕНКО, найімовірнішим сценарієм є зняття його з посади голови комітету і залишення вакантною цієї посади до виборів, а тим часом комітетом керуватиме представниця Партії регіонів.

«У залі є десятки і, може, сотні людей, які могли б цілком достойно справлятися з посадою голови комітету. Але мені здається, це у плани не входить. Я думаю, що владу і Партію регіонів цікавить Комітет свободи слова, який буде мовчати, який не матиме голови і який не зможе сказати своє важливе слово перед виборами», - наголосив А.ШЕВЧЕНКО.

Водночас він заявив, що «за нинішніх обставин чорну мітку від цієї влади» сприймає «як нагороду». «Ніколи не загравав з режимом», - додав депутат.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, перед виборами Партія регіонів, знявши голову комітету, просто хоче контролювати комітет.