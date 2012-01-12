Єфремов: сьогодні вперше за п'ять років відбулася дуже неприваблива дія

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що парламентська більшість силоміць не розблоковуватиме трибуну, яку блокують члени фракції "БЮТ-Батьківщина".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у інтерв`ю журналістам.

«Ніяких інцидентів ми робити не збираємося», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, Верховна Рада розглянула практично всі заплановані на цю сесію законопроекти.

«У нас нічого термінового немає. За великим рахунком, програма на поточну сесію парламенту виконана, і зараз ми просто підтягуємо, доопрацьовуємо інші законопроекти. Тому, будь ласка, можуть блокувати трибуну, ніяких інцидентів ми робити не збираємося», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

На питання журналістів, як завтра планується закриття сесії, О.ЄФРЕМОВ відповів: «Нормально закриватимемо».

За словами О.ЄФРЕМОВА, народні депутатам із фракції ПР можуть сьогодні працювати в комітетах. «Ми вартувати не збираємося, а завтра працюватимемо за обставинами. У нас ще ціла ніч попереду», - сказав він.

Водночас, О.ЄФРЕМОВ зазначив, що «сьогодні вперше за п`ять років відбулася дуже неприваблива дія». За його словами, коли на прохання лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА в кабінеті спікера Володимира ЛИТВИНА на 15.45 було скликано нараду, в цей самий час О.КОЖЕМ’ЯКІН і фракція пішли блокувати трибуну.

«Це виглядає не зовсім нормально стосовно своїх колег. Коли ти просиш одне, а робиш абсолютно інше. У нас раніше так прийнято не було», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" під час перерви між уранішнім і вечірнім засіданнями заблокували трибуну і президію ВР.

Вони вимагають створення Тимчасової слідчої комісії ВР щодо інциденту, що стався з екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО на початку січня в Качанівській колонії.

Водночас, як повідомила журналістам керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА, о 15.45 мало відбутися засідання Погоджувальної ради, під час якої й повинне було обговорюватися це питання. Оскільки робота парламенту була заблокована, засідання Погоджувальної ради фактично було зірване.