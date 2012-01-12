Губернатор Київщини заманює вчителів у село землею

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголошує, що кожен молодий спеціаліст області повинен отримати земельну ділянку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив на першому Форумі молодих учителів математики, фізики, інформатики Київщини, де він взяв участь у круглому столі «Роль молоді Київщини у забезпечені соціально-економічного розвитку регіону».

Зокрема, під час засідання голова КОДА доручив головам райдержадміністрацій та мерам міст сформувати списки молодих спеціалістів, яким досі не вдалося отримати земельні ділянки. Губернатор пообіцяв вчителям сприяти реалізації законного права на землю усіх громадян України.

«Кожен молодий спеціаліст області повинен отримати земельну ділянку. Для того, щоб, вивчившись, вчитель повертався у село, ми зобов’язані створити йому усі умови. А йдеться, в першу чергу, про житло», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас він повідомив, що у 2012 році на Київщині буде введено в експлуатацію 4 нові школи та завершено комп’ютеризацію шкіл області.