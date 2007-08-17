Тимошенко: Янукович дав команду Черновецькому, щоб той дав команду...
09:03, 17 серпня 2007Політика
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"Починається кучмізм в гіршому варіанті..."
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада Києва чинить перепони її блоку на виборах.
"Сьогодні ЯНУКОВИЧ дав команду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, а той дав команду зняти наші біл-борди і розтяжки по всьому місту", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО “Українська правда”.
За її словами, представники компаній, що займаються розміщенням реклами БЮТ, повідомляли, що на них чиниться тиск з боку влади.
"Це починається кучмізм в гіршому варіанті", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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