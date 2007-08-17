Тимошенко: Янукович дав команду Черновецькому, щоб той дав команду...

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада Києва чинить перепони її блоку на виборах.

"Сьогодні ЯНУКОВИЧ дав команду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, а той дав команду зняти наші біл-борди і розтяжки по всьому місту", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО “Українська правда”.

За її словами, представники компаній, що займаються розміщенням реклами БЮТ, повідомляли, що на них чиниться тиск з боку влади.

"Це починається кучмізм в гіршому варіанті", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.