В одному із стрип-клубів Лондона виявили полоній

У одному із стрип-клубів Лондона виявили полоній. Нові подробиці справи Олександра Литвиненка стали відомі британській газеті «Times».

У центр уваги британської преси потрапив чоловічий нічний клуб Хей Джо. Він користується особливою популярністю серед російських бізнесменів. Сліди радіоактивної речовини знайшли на сидіннях, диванних подушках, а також на дверях закладу. Всі речі піддали спеціальному чищенню, щоб понизити рівень забруднення, відзначає «Times». Журналістам вдалося дізнатися назву ще трьох місць, де виявили полоній 210. Це мараканский ресторан, мерседес Литвиненка і машина таксиста. Тривалий час Скотланд-ярд не обнародував цю інформацію. Нагадаємо, сліди полонію виявили більш ніж в двадцяти місцях, зокрема в літаках. Бар в готелі «Міленіум», де за версією слідства і відбулося отруєння, а також суши-ресторан Ітцу, були закриті на тривалу профілактику. Як відзначає британське видання, на розслідування, зокрема на безпеку жителів через справу Литвиненка було витрачено близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів.

У вбивстві Литвиненка Скотланд-ярд підозрює бізнесмена Андрія Лугового. Росія в його екстрадиції, як і раніше, відмовляє.

"Эхо Москвы"