Огризко обурився: А, може, депутати взагалі не потрібні?

Заступник голови політради «Нашої України», екс-міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО засуджує рішення Верховної Ради про позбавлення депутатів права ініціювати денонсацію міжнародних договорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», на думку екс-міністра, ухвалення змін до ст. 202 Регламенту Верховної Ради, за якими народні депутати позбавляються права ініціювати питання щодо денонсації міжнародних договорів України, є черговим кроком до перетворення парламенту на «кнопкодавну фікцію», тепер уже у сфері зовнішньої політики.

За його словами, внесення цих змін свідчить про подальше приниження ролі вищого законодавчого органу в політичному житті України та перерозподіл владних повноважень на користь виконавчої гілки влади.

«По суті, йдеться про позбавлення Верховної Ради важелів контролю за реалізацією Президентом та виконавчою владою в цілому засад зовнішньої політики України, визначення яких відповідно до ст. 85 Конституції України є виключною прерогативою парламенту», - вважає В.ОГРИЗКО.

На думку екс-міністра, це є грубим порушенням конституційного принципу розподілу влади.

«Абсурдною є практика позбавлення депутатів права ініціювати прийняття законів, адже з точки зору права не має значення, якої сфери діяльності держави воно стосується: внутрішньої чи зовнішньої. За такою логікою завтра може з’явитися «ініціатива» заборонити депутатам пропонувати проекти законів зі сфери, наприклад, безпеки, бо це, мовляв, теж специфічний напрямок (як і міжнародні справи) діяльності держави. А може депутати взагалі не потрібні?», - зауважив він.

На думку В.ОГРИЗКА, звертає на себе увагу й те, що ініціатори законопроекту, який у разі підписання Президентом набуде чинності, всупереч п. 2 ст. 150 Конституції України перебрали на себе повноваження Конституційного Суду України, протлумачивши у пояснювальній записці до законопроекту ч. 32 ст. 85 Конституції, яка встановлює виключне право парламенту на денонсацію міжнародних договорів України.

«Жодні лукаві мудрування нинішньої влади не врятують ні харківські, ні будь-які інші кабальні для України угоди. Вже зовсім скоро всі договори, які суперечать національним інтересам України, будуть неминуче денонсовані: з дотриманням норм Конституції, українського та міжнародного законодавства», - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України». Ним передбачено, що законопроекти про денонсацію міжнародного договору України вносять на розгляд Верховної Ради Президент України і Кабінет міністрів. Раніше відповідні законопроекти могли ще вносити й народні депутати.