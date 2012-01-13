Януковичу радять позбутися МНС

Міністерство юстиції України пропонує Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ ліквідувати Міністерство надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у проекті указу Президента, який підготував Мінюст.

Згідно з документом, текст якого є у розпорядженні УНІАН, пропонується ліквідувати МНС, поклавши його функції на Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство екології та природних ресурсів України.

Також пропонується ліквідувати Державну інспекцію України з питань праці, поклавши її функції на Державну інспекцію України з питань праці, гірничого нагляду, промислової та техногенної безпеки та Державну податкову службу України.

У проекті указу пропонується утворити Державну інспекцію України з питань праці, гірничого нагляду, промислової та техногенної безпеки, реорганізувавши Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державну інспекцію техногенної безпеки України.