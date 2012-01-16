Двом депутаткам дозволили відвідати Тимошенко

Група народних депутатів України сьогодні відвідає екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії Харкова, де вона утримується.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

Зокрема, за його словами, на сьогодні запланований візит до колонії народного депутата Ольги БОДНАР та народного депутата, заступника голови фракції «БЮТ – Батьківщина» Олени ШУСТІК.

В.ДУДКО зауважив, що народні депутати отримали відповідні дозволи на відвідування виправного закладу. Він припустив, що в ці хвилини депутати вже перебувають у колонії.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.