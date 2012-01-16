Власенко: Тюремники фальшують докази щодо інциденту з Тимошенко

Захисник Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО заявляє, що керівництво Качанівської колонії намагається сфальшувати покази свідків щодо інциденту, який стався з екс-прем’єр-міністром з 6 на 7 січня, коли вона на дві години втратила свідомість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Нам достеменно відомо, що зараз в Качанівській колонії фальшуються покази свідків, пов’язаних з інцидентом, який мав місце ввечері 6 січня. У нас є докази такого фальшування», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, якщо влада буде продовжувати фальшувати інформацію щодо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, то ці докази будуть оприлюднені.

Як сказав С.ВЛАСЕНКО, представники пенітенціарної системи роблять спробу довести, що Ю.ТИМОШЕНКО не втрачала свідомість і ситуація з нею була штатною.

В той же час захисник висловив здивування тим, що «за такої штатної ситуації зібрали лікарський консиліум».

Крім того, за словами захисника, він та безпосередньо Ю.ТИМОШЕНКО звернулися із заявою до керівництва колонії щодо отримання всіх результатів обстеження стану здоров’я екс-прем’єра. Станом на 13 січня, додав він, такі результати не були надані.

С.ВЛАСЕНКО наголосив, що влада розповсюджує неправдиву інформацію щодо стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, і зокрема, щодо того, що екс-прем’єр почуває себе задовільно.

«Акт комісійної експертизи свідчить, що вона не здорова… Її свідомо не лікують», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

У свою чергу присутній на прес-конференції екс-міністр охорони здоров’я Микола ПОЛІЩУК зазначив, що вивчення результатів МРТ, які були проведені в Києві, та результатів МРТ, проведених в Харкові, засвідчило, що критичний стан Ю.ТИМОШЕНКО не змінився.

Він наголосив, що, незважаючи на те, що Ю.ТИМОШЕНКО вже три місяці лікується, ситуація з її станом здоров`я не змінюється, і біль в області хребта зберігається.

«Це свідчить про те, що або її некваліфіковано лікують, або не можуть застосувати ті заходи, які потрібно», - сказав він.

М.ПОЛІЩУК додав, що Ю.ТИМОШЕНКО потребує кваліфікованого стаціонарного лікування та має право лікуватися у тих лікарів, яким вона довіряє.

Говорячи про інцидент із втратою свідомості, М.ПОЛІЩУК зауважив, що якщо людина протягом трьох місяців приймає знеболювальні препарати для зняття болю в спині, це може викликати анафілактоїдну реакцію, наслідком якої є втрата свідомості.

В той же час, за словами лікаря, є підозра, що Ю.ТИМОШЕНКО вводився снодійний препарат – гама-оксімасляна кислота.

М.ПОЛІЩУК наголосив, що вводити цей препарат без нагляду лікаря не можна, оскільки він має снодійний ефект та може викликати порушення дихання.

Екс-міністр також наголосив, що у нього викликають здивування поради лікарів для Ю.ТИМОШЕНКО більше рухатися і займатися лікувальною фізкультурою, незважаючи на біль в спині.

«Рухатися не можна, поки не буде знято біль в спині», - додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому до цього часу не оприлюднений діагноз Ю.ТИМОШЕНКО, аби зняти всі інсинуації, її захисник С.ВЛАСЕНКО наголосив, що «кожна людина має право на збереження таємниці».

В свою чергу М.ПОЛІЩУК додав, що діагноз Ю.ТИМОШЕНКО не пов’язаний з онкологією чи з інфекцією.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляв, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ втратила свідомість. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.

Натомість у прес-службі Державної пенітенціарної служби заявили, що стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний, і вона перебуває під постійним наглядом медпрацівників пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я.