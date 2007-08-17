Громадянин Луценко відвідав “анти-гоп-стоп” (фоторепортаж)

Декілька кремезних хлопців під схвальні вигуки присутніх дружно пересували діжки з африканськими туями, які за наказом столичної влади були розставлені на Майдані Незалежності на місці, де вже більше 15 років продають українську символіку і сувеніри. Підприємці готувалися до проведення художньої анти-гоп-стоп акції NЕVSEREMOS. Цього разу торговців українською музикою і символікою, яких намагається розігнати мер, прийшли підтримати українські митці. І як виявилося згодом, не лише вони...

Раптом оператори і фотографи перестали знімати культурну еліту і відсунулися вбік: на Майдані несподівано з`явився сам Луценко.

Юрій Віталійович одним з перших поставив підпис під зверненням на підтримку підприємців, які поширюють українську символіку, від утисків міської влади, і збирався було йти. Але журналісти, побачивши таку фігуру, не могли не одержати коментарі. І Луценко скромно розповів про свій вчинок. Він пояснив присутнім, що прийшов сюди не як лідер блоку, а як громадянин, прочитавши в Інтернеті про цю акцію: “Я випадково сюди зайшов і не збираюся робити з цього якесь політичне шоу. Вважайте це не політичним вчинком лідера блоку, це мій особистий вчинок – вчинок Луценка Юрія Віталійовича, громадянина України”.

Потім громадянин Луценко нагадав, що однією з центральних вимог очолюваного ним блоку є дострокові вибори столичної влади: "Ми впевнені, що час покласти край тим, хто занапастив Київ як столицю православ`я, як столицю України, як столицю мистецтва і духовності нашої країни. Як лідер блоку я робитиму все, щоб ця влада була зметена".

Торгівля національною символікою і сувенірами характерна для багатьох столичних центрів, що є цілком логічним. Фома з гурту "Мандри" розповів, що в столиці Португалії Лісабоні, наприклад, в центр міста щодня під`їжджає ретро-автомобіль, де продається національна музика і сувеніри, а в Швейцарії стоять дуже красиві стилізовані столи. “А ось цей радянський союз: “поставимо діжку, заберемо музику” – це повний брєд”, - додав співак.

З Фомою повністю згоден Луценко. "У всіх європейських столицях на центральних площах продаються сувеніри національного характеру. Так повинно бути в будь-якій країні, яка пам`ятає про своє коріння", - патріотично заявив він.

Члени створеного комітету захисту Майдану пообіцяли, що їх акції триватимуть, доки мер не залишить їх у спокої. “Ми не підемо звідси – швидше з Києва піде Черновецький”, - заявили вони.

Анна Ященко

Фото Олександра Косарєва/УНІАН