Громадянин Луценко відвідав “анти-гоп-стоп” (фоторепортаж)
Підприємців розганяє київська влада
Декілька кремезних хлопців під схвальні вигуки присутніх дружно пересували діжки з африканськими туями, які за наказом столичної влади були розставлені на Майдані Незалежності на місці, де вже більше 15 років продають українську символіку і сувеніри. Підприємці готувалися до проведення художньої анти-гоп-стоп акції NЕVSEREMOS. Цього разу торговців українською музикою і символікою, яких намагається розігнати мер, прийшли підтримати українські митці. І як виявилося згодом, не лише вони...
Потім громадянин Луценко нагадав, що однією з центральних вимог очолюваного ним блоку є дострокові вибори столичної влади: "Ми впевнені, що час покласти край тим, хто занапастив Київ як столицю православ`я, як столицю України, як столицю мистецтва і духовності нашої країни. Як лідер блоку я робитиму все, щоб ця влада була зметена".
Торгівля національною символікою і сувенірами характерна для багатьох столичних центрів, що є цілком логічним. Фома з гурту "Мандри" розповів, що в столиці Португалії Лісабоні, наприклад, в центр міста щодня під`їжджає ретро-автомобіль, де продається національна музика і сувеніри, а в Швейцарії стоять дуже красиві стилізовані столи. “А ось цей радянський союз: “поставимо діжку, заберемо музику” – це повний брєд”, - додав співак.
З Фомою повністю згоден Луценко. "У всіх європейських столицях на центральних площах продаються сувеніри національного характеру. Так повинно бути в будь-якій країні, яка пам`ятає про своє коріння", - патріотично заявив він.
Члени створеного комітету захисту Майдану пообіцяли, що їх акції триватимуть, доки мер не залишить їх у спокої. “Ми не підемо звідси – швидше з Києва піде Черновецький”, - заявили вони.
Анна Ященко
Фото Олександра Косарєва/УНІАН