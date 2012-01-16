В Одесі облили фарбою десяток білбордів Януковича

В Одесі невідомі особи залили червоною фарбою близько десятка білбордів з новорічними привітаннями Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, залиті фарбою рекламні щити в різних районах Одеси – від Балківської і Градоначальницької до Миколаївської і Дніпропетровської доріг.

Як заявив УНІАН керівник Відділу із зв`язків з громадськістю УМВС України в області Владимир ШАБЛІЄНКО, «міліція вживає заходів щодо встановлення і притягання до відповідальності зловмисників, а також здійснює перевірку фактів псування білбордів з новорічним привітанням Президента України у всіх мікрорайонах Одеси».

Лідер обласної організації Партії регіонів, голова облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК заявив журналістам, що доручив керівництву облУВС розслідувати обставини події. При цьому він закликав «не політизувати ситуацію», припустивши, що обливання білбордів фарбою - «звичайне хуліганство».

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві, Львові, Запоріжжі, Рівненській, Закарпатській і Луганській областях невідомі закидали фарбою або порвали білборди із зображенням В.ЯНУКОВИЧА, де він вітав українців з новорічними святами.

8 січня у Львові міліція порушила кримінальну справу за облитий фарбою білборд з новорічним привітанням Президента. Справу порушено за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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