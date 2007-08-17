ЦВК ”прокотив” питання Тимошенко

Центральна виборча комісія не змогла ухвалити рішення про реєстрацію ініціативної групи зі збору підписів для проведення конституційного референдуму, що ініціюється Блоком Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, проект постанови про реєстрацію Білоцерківської міської ініціативної групи з проведення конституційного референдуму підтримали 5 з 14 членів ЦВК, які беруть участь у засіданні комісії, а 9 членів ЦВК – утримались.

Член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ, яка представляла проект постанови, закликала членів комісії його підтримати, оскільки всі документи були оформлені належним чином, а питання, пропоновані для референдуму, не суперечили Конституції.

Ю.ШВЕЦЬ пропонувала встановити термін для збору підписів до 1 листопада 2007 року.

У свою чергу, член ЦВК від Партії регіонів Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ заявив, що жодне з питань, пропонованих для референдуму, не відповідає Конституції і не може бути предметом для референдуму за народною ініціативою.

Тим часом, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА наголосила, що існує рішення Конституційного Суду, згідно з яким на референдум не можна виносити питання, результат волевиявлення щодо яких може призвести до втрати незалежності країни і цілісності її території.

Член ЦВК Валерій ШЕЛУДЬКО також вважає, що ЦВК не має права присікати народну ініціативу в її зародку.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ відзначив, що в Україні існує «напівдеградуюче законодавство з проведення референдумів, і ЦВК стає заручником цього».

Проект постанови про реєстрацію групи підтримали Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, В.ШЕЛУДЬКО, Ю.ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО і Анатолій ПИСАРЕНКО.

Всі решта членів ЦВК, зокрема голова і заступник голови ЦВК В.ШАПОВАЛ і Андрій МАГЕРА утрималась при голосуванні за ухвалення рішення.

*** На конституційний референдум пропонується винести 9 питань, зокрема про президентську і парламентську форму правління, про обрання суддів народом, про розширення прав громадян з формування місцевої виконавчої влади, про відміну недоторканності і пільг, позбавлення мандатів депутатів за невиконання передвиборних обіцянок і спрощення процедури проведення референдумів.