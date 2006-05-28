Інвесторам «Еліта-Центр» роздаватиме житло Олесь Довгий

Розпорядженням Київської міської державної адміністрації створено комісію з вирішення питання забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у складі комісії – 45 осіб: 27 – представники столичної влади, 18 – представники інвесторів. Комісію очолив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Згідно з документом, термін дії повноважень комісії – до забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності «Еліта-Центру».

Відповідно до розпорядження, комісії доручено утворити робочі групи, що діятимуть за напрямком вирішення проблемних питань, які виникатимуть у процесі реалізації намічених заходів.

Крім того, щоквартально вона звітуватиме на чергових пленарних засіданнях Київської міської ради про вжиті заходи щодо сприяння постраждалим громадянам.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого на той час Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО підписав розпорядження про створення комісії з перевірки протиправної діяльності корпорації „Еліта-Центр”. Згідно з документом, до складу комісії ввійшли 31 особа, які є представниками місцевої влади, інвесторів, служби „Київдержекспертиза” та ін.

23 травня нинішній Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив свого радника та виконувача обов’язків заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань освіти Віталія ЖУРАВСЬКОГО відповідальним за вирішення питань, пов’язаних з аферою «Еліта-Центр».

Довідка УНІАН. В результаті будівельної афери «Еліта-центру» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.