Кириленко: Блок НУ-НС бере зобов’язання переатестувати всіх суддів

Голова політради блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що блок НУ-НС бере на себе зобов’язання провести переатестацію всіх суддів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на мітингу в Лебедині Сумської області перед 5-ма тисячами жителів міста.

Зокрема, В.КИРИЛЕНКО заявив: “Нарешті ми зможемо прийняти в новому парламенті закони, внесені Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, про судоустрій та про статус суддів, і забезпечити виборність суддівського корпусу громадою”.

За словами В.КИРИЛЕНКА, несправедливі рішення, які виносять суди щодо українських громадян, виносяться іменем України. А це веде до зневіри до такої держави, наголосив він.