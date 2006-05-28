В Індонезії за день відбулося 450 землетрусів

В Індонезії після руйнівного землетрусу, що стався в суботу, було зафіксовано ще 450 підземних поштовхів, повідомляє в неділю агентство Ассошіейтед Прес.

За словами фахівця індонезійського агентства метеорології і геофізики, сильний повторний сейсмічний поштовх магнітудою 5,2 за шкалою Ріхтера стався через дві години після основного землетрусу. Сотні решти підземних поштовхів були нижчими від 4 за шкалою Ріхтера.

За останніми даними, кількість жертв землетрусу, що стався в суботу вранці в центральній частині індонезійського острова Ява, досягла 3 тисяч 731 людини.

Індонезія є частиною так званого "тихоокеанського вогненного кільця" (потужного тектонічного розлому): плити, що формують дно Індійського і західної частини Тихого океанів, заходять тут під азіатську плиту. В результаті переміщень земної кори на території "країни трьох тисяч островів" часто відбуваються землетруси і виверження вулканів, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, учора рано вранці на індонезійському острові Ява стався землетрус із силою поштовхів 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу був за 25 кілометрів від міста Джокджокарта.

Землетрус також спровокував зростання активності вулкана Мерапі, що прокинувся кілька тижнів тому. У зв`язку із загрозою виверження проводиться евакуація жителів з його схилів.