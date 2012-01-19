Азаров запрошує інвесторів у газові проекти

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запрошує іноземних інвесторів брати участь у проектах зі збільшення видобутку газу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на міжнародній конференції «Природний газ і енергетичне майбутнє України», яка проходить в Києві.

Він відзначив, що в перспективі Україна може вийти на рівень видобутку газу, який існував за часів Радянського Союзу.

«Наша геологічна структура, наші родовища здатні відновити, принаймні, в тих об`ємах, які ми мали, видобуток газу в найближчому майбутньому. Ми знаємо звіти наших нафтовиків і газівників, знаємо перспективні площі, на яких треба зосередити зусилля. І ми були б надзвичайно вдячні тим інвесторам, які разом з нами прийдуть на ці перспективні родовища», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що на сьогодні перед урядом стоїть завдання зменшити залежність від російського газу, що імпортується.

«Завдання наше стоїть дуже просто – це зменшити залежність від дуже дорогого газу, що імпортується нами на даний час», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ГАО «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз України».

За інформацією Державної служби статистики України, українські нафтогазовидобувні підприємства у 2011 році скоротили видобуток природного газу на 0,3%, порівняно з 2010 роком, до 19,2 млрд. кубометрів.