Томенко: Зі складу заповідної зони «Синевир» хочуть вилучити 37 га землі

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО стверджує, що зі складу заповідної зони Національного природного парку «Синевир» хочуть вилучити 37 га землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора на прес-конференції у Хмельницькому.

“Це знак для мене. Адже таким чином під час впровадження ринку землі за основу братиметься земля заповідних фондів, угіддя, що не потрапили у розпаювання. Тобто, нині для зацікавлених людей краще купити, приміром, 37 гектарів “золотої” землі, аніж гратися з селянськими паями”, - вважає віце-спікер.

На думку М.ТОМЕНКА, саме для цієї мети був придуманий державний земельний банк з фантастичними повноваженнями, всупереч законодавству України про банківську діяльність.

***Національний природний парк «Синевир» розташований у Міжгірському районі Закарпатської області. Парк створено 5 січня 1989 року (в 1974 році був організований ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Синевирське озеро»). Своєю назвою парк зобов`язаний розташованому на його території озеру Синевир - найбільшому озеру Закарпаття площею 7 га. Загальна площа парку - 40400 га.