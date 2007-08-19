Литвин: суддів треба обирати на місцевих виборах

Лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що суддів треба обирати на місцевих виборах.

Як повідомляли УНІАН у прес-службі блоку, таку думку В.ЛИТВИН висловив під час поїздки до Кіровоградської області.

«Політичні сили, борючись один проти одного, почали використовувати в цій боротьбі суди і суддів. Тому на сьогоднішній день ми не можемо говорити ні про ефективність, ні про дієздатність судової влади», - переконаний В.ЛИТВИН.

Він упевнений, що положення можна виправити тільки обираючи суддів на місцевих виборах. «Треба, щоб суддів обирали люди. Щоб судову владу формували самі громадяни», - відзначив В.ЛИТВИН.

Також лідер Блоку Литвина вважає передчасною норму, відповідно до якої судді призначаються безстроково. «Я не кажу про те, хороші у нас зараз судді чи погані. Але на даному етапі оптимальний термін, на який вони повинні обиратися, – це 5 років», - підкреслив В.ЛИТВИН.