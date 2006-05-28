На спікера запропоновано кандидатуру Азарова
Він має підтримку двох політичних сил
Комуністична партія може підтримати на посаду спікера Верховної Ради члена Партії регіонів Миколу Азарова.
Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко в ефірі радіо "Свобода" у суботу.
"Стосовно спікера… ми можемо запропонувати кандидатуру, ви знаєте – у нас є. Якщо говорити про інші фракції, я думаю найбільш адекватна була б кандидатура Азарова", - зазначив він.
На думку Симоненка, Азаров "більш-менш знає економічну ситуацію, які фінансово-політичні угрупування у яку гру грають, які сегменти економіки кому належать".
Разом з тим, він висловив думку, що Верховна Рада зараз "перетворена на клуб олігархів", тому комуністи не будуть голосувати за призначення прем’єр-міністра.
"Формується не уряд і не буде затверджуватись прем`єр-міністр. Буде практично визначатися менеджер клану. Оце страшне для України. Ми за нього голосувати не будемо", - сказав Симоненко.