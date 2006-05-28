На спікера запропоновано кандидатуру Азарова

Комуністична партія може підтримати на посаду спікера Верховної Ради члена Партії регіонів Миколу Азарова.

Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко в ефірі радіо "Свобода" у суботу.

"Стосовно спікера… ми можемо запропонувати кандидатуру, ви знаєте – у нас є. Якщо говорити про інші фракції, я думаю найбільш адекватна була б кандидатура Азарова", - зазначив він.

На думку Симоненка, Азаров "більш-менш знає економічну ситуацію, які фінансово-політичні угрупування у яку гру грають, які сегменти економіки кому належать".

Разом з тим, він висловив думку, що Верховна Рада зараз "перетворена на клуб олігархів", тому комуністи не будуть голосувати за призначення прем’єр-міністра.

"Формується не уряд і не буде затверджуватись прем`єр-міністр. Буде практично визначатися менеджер клану. Оце страшне для України. Ми за нього голосувати не будемо", - сказав Симоненко.

Українська правда