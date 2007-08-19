Литвин найняв американських політтехнологів з Mariner Group

Приклад ПР, БЮТ і НУНС, які, як відомо, користуються послугами американських політтехнологів, наслідують і деякі інші політики та партії. За інформацією, яка циркулює в професійних колах, на Володимира Литвина і його блок вже працюють фахівці з Mariner Group. У цю команду входять такі відомі американські лоббісти, як Стівен Піджен, Роджер Стоун, Гаррі Келлнер, Бернар Уїтмен і Майкл Капутто. Усі вони тривалий час і досить успішно працювали з представниками Демократичної партії. У тому числі і з екс- президентом Біллом Клінтоном.

Хоча робота таких серйозних фахівців і не гарантує перемоги, але сама їх присутність, а тим більше контакти у вищих ешелонах американської влади та міжнародних організаціях, які будуть відстежувати хід виборів, дає певну гарантію від застосування адмінресурсу проти блоку Литвина. Адже саме він став — якщо вірити самому Володимиру Михайловичу — основною причиною поразки блоку на минулих виборах. Нині ж, у разі подібних маніпуляцій, наявність іменитих іноземних фахівців дасть можливість вчинити серйозний резонанс на міжнародному рівні. Таким чином, Литвин, очевидно, вирішив грати знову по-крупному.