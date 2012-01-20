Власенко вже не береться робити прогнози у справі Тимошенко

Адвокат екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО зазначає, що не має жодної інформації про можливе етапування його підзахисної з Качанівської виправної колонії в інше місце.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні журналістам у Харкові, відповідаючи на запитання, чи знає він що-небудь про можливе переведення Ю.ТИМОШЕНКО з Харкова в інше місце ув’язнення.

«Все, що відбувається відносно Юлії Володимирівни, так би мовити «в надрах пенітенціарної служби», воно відбувається або вночі, або на вихідні, або перед святами, і все це відбувається, як правило, спонтанно – про що не знають «пенітенціарці», про що не знає адміністрація установи, де вона перебуває. До речі, це абсолютно свідчить про те, що рішення приймається не тут», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому він вкотре наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО має бути звільнена.

«Я можу сказати єдине: згідно з законом, згідно з людською логікою і мораллю, Ю.ТИМОШЕНКО повинна бути звільнена вже сьогодні, або вчора, як людина, яка не скоювала злочин. А що будуть робити ці люди в межах пенітенціарної служби, ми не знаємо. Ми очікуємо від них будь-чого. Якби мене хтось іще з 7 грудня запитав, чи може слухатися справа в камері СІЗО, я би сказав, що ця людина не зовсім адекватна. Це неможливо в принципі. Але після всього я не можу давати жодних прогнозів, що може відбуватися у справі Ю.ТИМОШЕНКО», - наголосив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, коментуючи заяву народного депутата Михайла ВОЛИНЦЯ (фракція «БЮТ-Батьківщина») про те, що керівництво Харківської області нібито звернулося до керівництва пенітенціарної служби з проханням перевести Ю.ТИМОШЕНКО до області, у якій не проводитимуться матчі Євро-2012, голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН сказав, що Харківська ОДА не зверталася до відповідних інстанцій з проханням про етапування екс-прем’єр-міністра.

«Звичайно, такого звернення не було, тим більше, що матчі чемпіонату Європи з футболу в колоніях проводитися не будуть. Вони будуть проводитися на стадіонах. Тому нехай пан ВОЛИНЕЦЬ не переживає», - сказав М.ДОБКІН.