Євгенія Тимошенко зустрілася з послом Франції з прав людини

Посол Франції з прав людини Франсуа ЗІМЕРЕ висловив стурбованість щодо політично-вмотивованого переслідування екс-прем‘єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

"З цього приводу у нас є багато запитань до української влади. І її доведеться на них відповісти", - сказав Ф.ЗІМЕРЕ під час зустрічі з донькою Юлії ТИМОШЕНКО Євгенією, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, за інформацією сайту, Євгенія ТИМОШЕНКО подякувала послу Францію з прав людини за підтримку та повідомила його про стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО та умови її утримання.

"Режим ЯНУКОВИЧА намагається знищити мою маму усіма можливими засобами. Вони роблять це кожного дня . До неї не допускають незалежних лікарів, цілодобово вона перебуває під відеоспостереженням, що є незаконним", - підкреслила донька Ю.ТИМОШЕНКО.

На зустрічі також були присутні посли країн Європейського Союзу та заступник голови партії "Батьківщина", екс-віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ.

Як відомо, 18 січня 2012 року влада України відмовила послу Франції з прав людини Ф.ЗІМЕРЕ у задоволенні клопотання про відвідування Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії. 19 січня Міністерство закордонних справ Франції висловило занепокоєння у зв’язку з цим фактом.

Посол Франції з прав людини перебував в Україні з візитом 18-19 січня для отримання об’єктивної інформації щодо переслідування колишніх урядовців, в тому числі екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.