Хорошковський про Ярошенка, корупцію і три блоки від Януковича

Боротьба з корупцією в бюджетному фінансуванні - це одне із завдань, які Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив перед новопризначеним міністром фінансів України Валерієм Хорошковським. Про це сам В. ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив у п'ятницю в інтерв'ю на телеканалі «Інтер».



«Завдання, які поставив Призидента: блок перших - балансування бюджету, перш за все; блок другий - реформи та наявність ресурсу для їх фінансування, а також, Міністерство фінансів має стати двигуном цих реформ. Блок третій - позбутися корупції, насамперед у бюджетному фінансуванні»,-сказав В. ХОРОШКОВСЬКИЙ.



Він позитивно схарактеризував роботу міністерства під керівництвом Федора ЯРОШЕНКА. За словами В. ХОРОШКОВСЬКОГО, за цей час вдалося відновити нормальний режим бюджетного процесу.



Велику увагу міністр фінансів має намір приділяти боротьбі з корупцією в бюджетному фінансуванні.



«Потрібно прибрати корупційну складову... вона присутня в державних фінансах, причому у значному розмірі, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. - Правоохоронні органи, за визначенням, не можуть бути лідерами в боротьбі з корупцією, це завдання уряду. Правоохоронні органи можуть боротися з відхиленнями від правил, на жаль, те, що ми на сьогодні бачимо, воно стає правилом, тобто, умовно кажучи, корупція стає умовою дії».